Galatasaray'la bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Yunan golcü Kostas Mitroglou hakkında İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Nantes yönetiminin deneyimli santrforun bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt aldığı öne sürüldü. Bununla birlikte söz konusu operasyonun gerçekleşebilmesi için oyuncunun Sarı Kırmızılılar'la olan kontratının feshedilmesi gerekiyor.

Mitroglou'nun menajeri Panos Galariotis ise iki ay evvel verdiği bir demeçte yıldız isim hakkındaki transfer iddialarını net bir dille yalanlarken "Yazılanlar, aptallıktan ibaret. Kostas'ın Galatasaray'la 1 yıl daha kontratı var ve kendisi takımında mutlu." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler