Kostas Mitroglou transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takımdan gönderilme ihtimali gündeme gelmişti. Oyuncunun menajerliğini yürüten Panos Galariotis de Yunan golcüye bazı kulüplerin ilgisi olduğunu doğrulamıştı.

İtalyan basını tarafından 31 yaşındaki santrforla ilgilendiği iddia edilen Nantes kulübü ise konuyla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Fransa Ligue 1 ekibinin genel menajerliğini yürüten Franck Kita, basın mensuplarının Mitroglou ile ilgili sorularına şu şekilde cevap verdi:

"Mitroglou mu? Antrenöler ve oyuncular arasında pek çok isim konuşuluyor. Şu an basının çok aktif olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu tip dedikoduların çıkması normal. Ancak bu konuda size bir yanıt veremeyeceğim. Lütfen size ileride bahsedeceğim isimler üzerine yorum yapın."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler