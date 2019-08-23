Kostas Mitroglou imzayı attı, maça çıktı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u 3-0 mağlup ederken Hollanda ekibinin transferini gün içinde açıkladığı Kostas Mitroglou da 81. dakikada oyuna dahil olarak maçın son bölümünde forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u ağırladı. Müsabakanın kadrosunda, Hollanda ekibinin yeni transferi Kostas Mitroglou da yer aldı.
Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 3-0 kazanırken, Mitroglou, 81. dakikada Ihattaren'in yerine oyuna dahil oldu.