Kostas Mitroglou için sürpriz Benfica iddiası

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou, sonrasında yine kiralık olarak gittiği PSV Eindhoven formasıyla da iyi bir görüntü sergileyememişti.

Yunan oyuncunun, bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Marsilya'ya dönmesi beklense de geleceğine ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'ten Pierre Nigay, Benfica'nın Brezilyalı oyuncusu Carlos Vinicius'un bu yaz takımdan ayrılması durumunda Kostas Mitroglou'nun transfer edilebileceğini belirtti.

2015-16'da kiralık, 2016-17'de ise bonservisiyle gittiği Benfica'da toplam 60 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 36 gol atmayı başarmıştı.