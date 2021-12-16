Kostas Manolas Olympiakos yolunda

Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkmayı başaran Olympiakos kadrosunu güçlendirmek için Yunan yıldızı kadrosuna katmak için Napoli’yle görüşüyor. İtalyan basınına göre 2-3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Manolas’ın Olympiakos’un yolunu tutacak.

Napoli menajeri Luciano Spaletti’nin ilk 11’ine bir türlü giremeyen Manolas, oynadığı süreden memnun olmadığı için kulüpten ayrılma kararı alırken bu sezon yalnızca 7 resmi maçta forma giyebildi.

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Atina’da sağlık kontrollerini tamamlayan Manolas’ın Olympiakos’a transferinin önünde hiçbir engel kalmadı. Ocak transfer döneminin ilk günü Yunan yıldız Olympiakos’a katılacak.