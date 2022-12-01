Almanya, E Grubu'nda İspanya'yla birlikte favori olarak gösteriliyordu. Ancak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldular.

Tarihte ilk kez...

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda zaferi yaşayan Panzerler 2018 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprizle gruptan çıkamamıştı. Avrupa devi 2022'de de aynı senaryoyu yaşadı. Almanlar tarihinde ilk kez art arda iki Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı!





Her gol hesap yaptırdı!

Panzerler, ilk maçta sayısız fırsattan yararlanamayınca Japonya'ya 2-1 kaybetmişti. İkinci mücadelede ise İspanya ile 1-1 berabere kaldılar. 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Panzerler, grubun zayıf halkası olarak görülen Kosta Rika karşısında kazanmak zorundaydı. Kuzey Amerika ekibi, İspanya'ya 7-0 kaybettikten sonra Japonya karşısında sürpriz galibiyet alarak iddiasını son maça taşımıştı. Hedefi olan iki takımın kapışması nefes kesti. Her gol sonrası E Grubu'nda matematiksel hesaplar yapıldı.

Kosta Rika 3 dakikalığına son 16 Turu'ndaydı...

Almanya 10'da Serge Gnabry ile golü bulunca farklı bir galibiyet öngörüldü. Ancak Panzerler'in baskısına rağmen ilk devreden başka gol çıkmadı. İkinci yarıda nefesler kesildi! 58'de Yeltsin Tejeda ve 70'te Juan Pablo Vargas sahneye çıktı, Kosta Rika sürpriz bir şekilde Almanya karşısında 2-1 öne geçti. Tam da bu sırada grubun diğer maçında Japonya da bir sürprize imza atarak İspanya'yı 2-1 deviriyordu.

Havertz umutları bitirdi

Bu sonuçlara göre devler; Almanya ile İspanya eleniyor, grubun zayıf halkaları Japonya ile Kosta Rika bir üst tura çıkıyordu. Ancak Kosta Rika'nın sevinci kısa sürdü. 73 ve 85'te Kai Havertz fileleri sarstı, 89'da Niclas Füllkrug maçın sonucunu belirledi: 4-2.

Japonya'dan sürpriz!

Japonya ise İspanya'yı devirdi. Tüm bu sonuçlar sonrasında 6 puanla Japonya E Grubu'ndan lider, İspanya ise Almanya'nın averajla önünde ikinci sırada çıktı. Almanya ile Kosta Rika ise el ele dev turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Dünya Kupası'nın ilk kadın hakemi olan Stephanie Frappart ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

10' Hızlı gelişen Almanya atağında sol kanattan Raum ortaladı, ön direkte Gnabry kafa vuruşunu yaptı, Panzerler'i 1-0 öne geçirdi.

15' Ceza sahası içinde topla buluşan Goretzka, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, Navas kurtarıyor.

35' Kimmich, ceza sahası dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak kaleci Navas'ı geçemedi.

36' Musiala altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

40' Gnabry bu kez ceza sahası içinde vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

42' Kosta Rika tehlikeli geldi. Fullervurdu, Neuer gole izin vermedi!

45+1' Sane, rakip ceza sahasının hemen dışından şansını denedi ancak isabetsiz.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

59' Hızlı gelişen Kosta Rika atağında sağ kanattan orta yapıldı, Waston uçan kafayı vurdu, Neuer çıkardı ancak dönen topu Yeltsin Tejeda tamamladı. Skor şimdi 1-1!

DİREK!

61' Almanya'nın genç yıldızı Musiala sol kanattan uzak direğe vurdu, top direkten dışarı çıktı.

BİR DİREK DAHA!

67' Musiala ceza sahası dışından şansını denedi, yine topu yan direğe nişanladı!

GOL!

70' Kosta Rika sol kanattan korneri kullandı, Waston kafayla penaltı noktasına doğru indirdi, içerdeki karambolde Juan Pablo Vargas topa son dokunan isim oldu, ağlar havalandı! Kosta Rika 2-1 öne geçti!

BİR GOL DAHA!

73' Almanya hemen cevap verdi. Panzerler'in atağında Havertz bir anda boşluğu buldu, topu önünde gördü ve Navas'ı avladı. Maça yine denge geldi! 2-2.

75' Almanya yine hızlı geldi, sol kanattan Sane içeri çevirdi, Fullkurg kale dibinden vurdu, Navas gole izin vermedi.

GOL!

85' Kai Havertz yine sahnede! 67'de oyuna giren Havertz, Almanlar'ı yine öne geçirdi!

BİR GOL DAHA!

89' Niclas Füllkrug, Almanya'yı rahatlatan golü attı, skoru 4-2'ye getirdi.

90' Karşılaşmanın sonuna +10 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Kosta Rika-Almanya 11'ler:

Kosta Rika: Navas, Füller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell, Venegas.

Almanya: Neuer, Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay Gündoğan, Gnabry, Musiala, Sane, Müller.

Bilmeniz gereken her şey: Kosta Rika - Almanya