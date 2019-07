Bu yıl Kosova Prizen şehrinde; Albatros Hotel'de 9. kez gerçekleştirilen Miss Freedom Of The World 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. 30 ülkenin katıldığı yarışmayı Türkiye'yi temsil eden Gizem Şahin kazandı. Gizem Şahin'in Miss Freedom Of The World olduğu yarışmada ikinci Rusya olurken, üçüncü sırada ise Sırbistan yer aldı.

Yarışma 14 günlük kamptan oluştu. Kosova'nın milli karnaval yürüyüşünde de bayrağımızı gururla taşıyan Şahin, yerel halkın ilgi odağı oldu. Katıldığı yarışmadan önce de New York Fashion Week de yer aldığı defilelerde Kim Kardashian'a benzerliği ile birçok Amerikan markasının göz bebeği olmuştu.