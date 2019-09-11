Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muriqi, bu sezon da ligde ilk 3 hafta sonunda 2 gol attı. 25 yaşındaki futbolcu, milli takımda da son iki maçta iyi bir performansa imza attı. Kosova milli takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçlarında forma giyen golcü oyuncu, takımının 7 Eylül günü Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atarken, dün de İngiltere deplasmanında 1 gol 2 asistle oynadı. Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde çıktığı 5 maçta toplam 3 gol 2 de asistle oynayan Muriqi'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Kosova'nın dün akşam konuk olduğu ve sahadan 5-3 mağlup ayrıldığı İngiltere maçını Tottenham yetkililerinin Vedat için izlediği de iddia edildi.

25 yaşındaki futbolcu, sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

İHA