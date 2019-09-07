Kosova - Çek Cumhuriyeti maç sonucu: 2-1

Euro 2020 Elemeleri A Grubu'nda Kosova Çek Cumhuiriyeti'ni 2-1 mağlup etti.

Çek Cumhiriyeti'nde 16. dakikada, transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'la adı çok kez anılan Patrik Schick ülkesini 1-0 öne geçirdi.

20'de, Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yağan Vedat Muriç skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

66. dakikada Standard Liege'li Mergim Vojvoda Kosova'ya 2-1'lik üstünlüğü getirdi.

90 dakika sonunda kazanan Kosova olurken, ev sahibi 8 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 2. sıradaki İngiltere'nin ise 2 maç eksiği bulunuyor.

15 maçtır namağlup konumdaki Kosova, 10 Eylül'de İngiltere deplasmanına çıkacak.