Kosova - Çek Cumhuriyeti maç sonucu: 2-1

Vedat Muriç'li Kosova konuk ettiği Çek Cumhuriyetini 2-1 mağlup etti ve grupta namağlup lider konuma yerleşti. Muriç de attığı golle galibiyette pay sahibiydi.

07 Eylül 2019, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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Kosova - Çek Cumhuriyeti maç sonucu: 2-1

Euro 2020 Elemeleri A Grubu'nda Kosova Çek Cumhuiriyeti'ni 2-1 mağlup etti. 

Çek Cumhiriyeti'nde 16. dakikada, transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'la adı çok kez anılan Patrik Schick ülkesini 1-0 öne geçirdi.

20'de, Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yağan Vedat Muriç skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. 

66. dakikada Standard Liege'li Mergim Vojvoda Kosova'ya 2-1'lik üstünlüğü getirdi. 

90 dakika sonunda kazanan Kosova olurken, ev sahibi 8 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 2. sıradaki İngiltere'nin ise 2 maç eksiği bulunuyor. 

15 maçtır namağlup konumdaki Kosova, 10 Eylül'de İngiltere deplasmanına çıkacak.

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