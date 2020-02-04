Koşmanın Faydaları Neler? Koşmanın Cinselliğe Faydası Var Mı?

Koşu sporu sadece fit bir vücuda sahip olmak için değil aynı zamanda da daha sağlıklı bir yaşama sahip olmak için yapılır. Çünkü vücut için koşmak çok faydalıdır. Kalp hastalıklarından metabolizmaya hatta cinselliğe kadar pek çok konuda koşmak faydalıdır.

Koşmanın Kalp Hastalıklarına Faydası

Koşmanın ilk bilinen faydaları arasında kalp hastalıkları riskini azaltmak vardır. Koşu sporu ile beraber kişilerin kalbi büyür ve daha güçlenir. Düzenli yapılan koşu sayesinde bireylerin nabızları daha düzenli çalışmaya başlar. Bu sayede özellikle uzun vadede kalbin daha az yorulmasına ve kalp ritminin düzene girmesine yardımcı olur. Rutin şekilde yapılan koşu sporu sayesinde kalp hastalıkları riskini de %50’ye kadar azaltabilirsiniz.

Koşmanın Cinselliğe Faydası var mı?

Cinsellik ve stres ters orantılıdır. Özellikle stresin fazla olduğu zamanlarda cinsel güdüler azalmaya başlar. Spor özellikle de koşu sporu sayesinde vücudunuzda biriken stresi atabilirsiniz. Böylelikle psikolojik olarak rahatlayabilir ve daha fazla enerji kazanabilirsiniz. Bu durum doğrudan cinsel hayatınızı etkiler.

Cinsel hayatınız yaptığınız koşu sporu ile daha canlı ve dolu dolu geçmektedir. Ayrıca yapılan bir araştırma sonrasında koşu sporunun erkeklerde testosteron hormonunu artırdığı anlaşılmıştır. Bu hormon sayesinde erkeklerin cinselliğe olan ilgisi ve isteği artmaktadır.

Koşmanın Kilo Vermeye Faydası

Her sporda olduğu gibi koşu sporu da kilo verme konusunda çok faydalıdır. Özellikle koşmak tüm vücudu aynı anda çalıştıran bir spor türüdür. Bu sayede kişilerin daha hızlı kilo vermesini sağlar. Ayrıca koşu sporu vücutta biriken yağ ve karbonhidrat oranını minimum seviyeye indirilir. Fazla yağlardan kısa sürede kurtularak hem fit bir vücuda sahip olabilir hem de kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Koşmanın Zihinsel Olaylara Faydası

Spor yapmak sadece kilo vermek ya da fit bir vücuda sahip olmak için yapılmaz. Rutin olarak tekrarlanan sporlar beynin ve zihinsel aktivitelerin daha doğru çalışmasını sağlar. Koşu sporu için de bu durum geçerlidir. Özellikle düzenli saatlerde ve günlerde yapılan koşu sporu beyin başta olmak üzere tüm organları etkiler.

Yapılan spor sayesinde beyne giden oksijen artar. Bu durumda da zihin performans artmış olur. Koşu sporu daha temiz kanın vücuda yayılmasını sağlar. Böylece beyinde bulunan gri hücreler yenilenir. Kendisini yenileyen beyin ise kişilerde konsantrasyonu artırır ve dikkat düzeyini en üst seviyeye çıkartır.

Koşmanın Psikolojiye Faydası

Koşu sporu vücuttan stresin atılmasını sağlar. Özellikle sürekli yapılan spor sayesinde vücutta biriken kötü enerjiler yok edilir ve temiz kan düzeyi artar. Böylece kişilerin motivasyonu artar ve psikolojik olarak daha iyi hissederler. Bireylerde hem iş hem de sosyal ilişkileri etkileyen en büyük sorun strestir. Stres düzeyini en aza indirerek, psikolojik bunalımlardan da kurtulmak mümkündür. Koşarak hem stresinizi atabilir hem de psikolojik bunalım riskinden kendinizi uzak tutabilirsiniz.

Sabah Koşmanın Cilde Faydası var mı?

Koşu sporu bireylerde daha sağlıklı bir vücuda hatta cilde sahip olunmasına yardımcıdır. Özellikle bacak ve göbek bölgesinde selülit ve kırışıklık durumları söz konusu ise koşu sporu ile vücudunuzu daha fit bir hale getirebilirsiniz. Koşu sporu sayesinde cildinizde kolajen miktarı artar, gerilmeler olur ve daha sağlıklı bir cilt yüzeyi meydana gelir.