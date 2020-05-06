Koşamayanlar için koştular!

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run bu sene bireysel App Run olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’de de koşulan ve Türkiye’nin en büyük iyilik koşularından biri olan Wings for Life World Run’a tüm dünyada 104 ülkeden 77 bin 103 kişi katıldı.

Katılımcıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak ve sosyal mesafeyi koruyarak istediği yerde ‘Koşamayanlar için koştuğu’ etkinlikte kayak sporunun efsaneleri Red Bull sporcuları Lindsey Vonn ve Marcel Hirscher ile birlikte erkekler tenisinin dünya 3 numarası Dominic Thiem de yer aldı.