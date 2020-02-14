Korse zayıflatır mı? Korse için bilinmesi gerekenler ve tavsiyeler

Korse, bedenin daha dik ve sıkı durabilmesi için kıyafet içine giyilen bir kadın giyim ürünüdür. Tamamı ile kadın vücudunun toparlanması için üretilen korse, aynı zamanda rahat giyilme ve rahat hareket edebilme özgürlüğü sağlamaktadır. Korse, kadınları normalden daha ince gösteren özelliği ile kadınlar tarafından oldukça tercih edilmektedir. Korse, kilo verdiren, sıkılaşmayı sağlayan, en etkili giyim ürünlerinden biridir. Hem zayıflamak, hem incelmek için kullanılan bir ürün olan korse türleri, bölgesel zayıflama olarak da fazlasıyla olumlu sonuç vermektedir. Böylelikle korseler, kadınların daha fit bir vücut elde etmelerine yardımcı olur.

Korse zayıflatır mı?

Korse giymek, vücudun ekstra enerji harcamasına yol açmaz. Korse, aşırı terleme yaparak, vücuttan su atılmasını sağlamaktadır. Korse kullanmak, yalnızca kilo vermek için değil, belli sağlık problemleri için kullanılmakla birlikte, hem dik, hem doğru bir duruş amacıyla da kullanılmaktadır.

Korse kullanma amacı zayıflamak ise, doğru teknikler ile kullanıldığında kalıcı olarak zayıflama sağlanabilmektedir. Son dönemde yapılan araştırma sonuçlarına göre, korselerin zayıflamaya ve kilo kaybına yönelik olumlu sonuçlar verdiği belirtilmektedir.

Eski dönemde kadınlar daha sıkı görünmek için korse kullanırlarken, günümüzde artık zayıflamak ve incelmek için de kullanmaktadırlar. Bu noktada en önemli faktör, kaliteli bir korse kullanmaktadır.

Korse hakkında bilinmesi gerekenler

Korse, giyildiği vakit vücutta aşırı terleme yaptığı için, iç kısma pamuklu kıyafet giymeli ve vücut hijyeni muhafaza edilmelidir. Korse alırken, boy ve kilo ölçülerine dikkat edilmeli ve kaliteli kumaştan imal edilen bir korse seçimi yapılmalıdır.

Gece uyurken, korse ile birlikte yatağa girilmemesi gerekir. Gün içinde ise en çok 3 – 4 saat korse ile durulması idealdir. Korselerin aşırı sıkı veya dar olanları tercih edilmemelidir, tersi durumda iskelet sistemi zarar görebilmekte ve beden sağlığı için olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.

Korse hakkında önemli tavsiyeler

Korse kullanımı ile birlikte vücut olduğundan çok daha sıkılaşarak, daha ince görünmeye başlar. Fakat korseyi kullandığınızda vücudunuzda meydana gelen bu incelme, korseyi kullanmayı bıraktığınız vakit, tekrar eski görünümünü alacaktır.

Dolayısı ile yalnızca korse kullanmak, zayıflama sürecine etki etmemektedir. Korse kullanıldığında, daha ince bir bel ve formda bir görünüm sağlarken, aynı zaman zayıflama etkisinin de görülebilmesi için, ekstra olarak yapılması gerekli bazı işlemler bulunmaktadır.

Bunlardan biri, aşırı yemek yemenin önüne geçme amacı ile korseyi yemek yeme vakitlerinde tercih etmektir. Bu şekilde korsenin daha sıkı bir hissiyat vermesi, daha az yemeye yol açarak, kısa bir zaman diliminde kilo verilmesini de sağlayacaktır.

Termal korse zayıflatır mı?

Termal korse, diğer korselere nazaran, vücut ısısını daha çok artırmaya yardımcı içeriğe sahip olan bir korse çeşididir. Hem toparlayıcı, hem inceltici özellikleri ile birlikte, bölgesel zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Normal korse kullanmak, direkt olarak zayıflamaya etki etmezken, termal korsenin kişinin zayıflamasına direkt etki ettiği bilinmektedir.

Çelik korse zayıflatır mı?

Zayıflatmayı sağlayan korse türleri arasında, erkek korse, medikal korse, hamilelik sonrası korse, parafinli korse, slim fit supreme korse ve çelik korse gibi türler bulunmaktadır. Bu korseler zayıflamak ve kilo kaybı için kullanılan korse çeşitleridir. Bu korseler arasında bulunan çelik korse de, düzenli kullanıldığı takdirde, zayıflamaya ve incelmeye yardımcı olmaktadır.

Normal korseler zayıflatır mı?

Normal korse kullanıldığında kişiyi daha ince ve daha sıkı gösterir. Ancak herhangi bir enerji harcamadıkça, kilo kaybı sağlamazlar. Kilo kaybı, zayıflamak ya da bölgesel olarak kilo vermek için korse kullanılmak isteniyorsa, zayıflatıcı korseler grubundaki korseler kullanılmalıdır.



