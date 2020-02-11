Korsanlar yüzünden oyun yasak!

Lesley Urwin adlı üç çocuk annesi bir kadın, oyun konsolunun kurbanı olduklarını söyledi. Çocuğunun oyun konsoluna üyelik yaparken kredi kartı bilgilerini de satın almalar için verdiklerini belirten Urwin, gelen kredi kartı ekstresinde kendilerinden habersiz futbol oyununda kullanılmak üzere 36 bin puan alındığını ve toplamda yaklaşık 240 Pound harcama yapıldığını söyledi.

11 ay önce yaşanan olayı yetkililere haber vermelerine rağmen henüz bir cevap alamadıklarını belirten Urwin, yine bilgisayar korsanlarının kurbanı olmamak için yaklaşık 1 yıldır çocuklarının oyun konsolunu açmalarına izin vermediğini açıkladı.