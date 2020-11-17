Galatasaray'da Ryan Babel ve Arda Turan'la birlikte koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı'ndaki doktorundan flaş açıklama geldi. Doktor Asle Kjellsen, "Omar virüsü büyük ihtimalle Türkiye'de kaptı. Zaten Galatasaray'da da birçok oyuncu koronavirüs oldu. Takımda adeta patlama var." dedi.

28 yaşındaki oyuncunun oslo'daki evinde karantinada olduğunu belirten Asle Kjellsen "İzolasyon için gerekli izinler önceden alınmıştı. Omar bir süre daha evinde izole bir şekilde yaşayacak" şeklinde konuştu.







