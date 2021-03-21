Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle 13 Mart'ta Halkbank'la iç sahada oynanması gereken Efeler Ligi Play-Off maçına çıkmayıp hükmen mağlup sayılan Altekma'da ilk etapta 4 olan pozitif vaka sayısı daha sonra 12'ye yükselmişti.

Kadrosundaki 4 oyuncuda sorun bulunmayan İzmir temsilcisinde ilk etapta salgına yakalanan 4 oyuncunun karantina sürelerinin sona erdiği öğrenildi. Mavi-beyazlılar yapılacak son PCR testi sonuçlarına göre hareket edecek. Yönetim en az 8 kişilik kadroyla Ankara deplasmanına gidilmesini planlıyor. Altekma, zorlu Başkent deplasmanında sahaya çıkıp turu geçerse Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

İZMİR, (DHA)



