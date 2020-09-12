Koronavirüs vakaları artıyor! Gençlerbirliği...

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde iki Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Son olarak Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da koronavirüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha sonra da TFF, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakemin 11 Eylül’de yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıktığını duyurmuştu.