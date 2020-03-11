Koronavirüs spor dünyasını durdurdu!

Dünya genelinde 4 bin 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ‘koronavirüs’ için önlemler giderek artarken, spor dünyasında da birçok organizasyon peş peşe iptal ediliyor. Özellikle koronavirüsün Çin’den sonra Avrupa’da da yayılmasının ardından futboldan motor sporlarına, atletizm, tekvando, judo ve paralimpik branşlarda birçok organizasyon iptal, erteleme ya da seyircisiz düzenleme kararları aldı.

Judoda 3 önemli iptal

Formula 1’de Çin ayağı iptal edilirken, 19-22 Mart’ta koşulacak Bahreyn GP tarihteki ilk kez seyircisiz olarak yapılacak F1 yarışı olacak.

Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonlarını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal etti.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya, Gürcistan ve Türkiye’de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun (Grand Prix) koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Tekvandoda da üst düzey turnuvalar ertelendi.

Son olarak atletizm federasyonu, dışarıdan sporcu kayıtlarının alınmayacağını açıkladı.