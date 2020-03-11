Koronavirüs hangi yaş gruplarını etkiliyor!

Çin'de 2019 sonunda görülen koronavirüs şu ana dek 40 ülkeye yayılmış durumda. Koronavirüs 81 bin 5 kişide görüldü, vakaların 78 binden fazlası Çin ana karasında. Enfekte olup tedaviye olumlu yanıt verenlerin sayısı 30 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü salgını hala epidemik yani belli bir bölgede yaygın olarak tanımlıyor ancak dünyanın tamamını etkisi altına alan pandemik salgın ihtimalinin çok uzak olmadığının altını çiziyor.

Çin'de Vuhan hastanesi başhekimi dahil bir çok doktorun da ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de salgının hangi yaş gruplarına ne kadar etkisi olduğu ile ilgili.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CCDC) yaptığı araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle Çin'de hayatını kaybeden birinci yaş grubu 80 yaş ve üstü.

Yüzde 14,8'lik ölüm oranı ile ilk sırada yer alan 80 yaş grubunu, yüzde 8'lik oran ile 70-79 yaş aralığı takip ediyor. Yüzde 3,6'lık ölüm oranı ile 60-69 yaş grubu üçüncü sırada. Salgın yüzünden hayatını yitirenlerin yüzde 1.3'ü ise 50-59 yaş aralığındaki kişilerden oluşuyor. 40-49 yaşta görülen ölüm oranı yüzde 0.4 iken, 30-39, 20-29 ve 10-19 yaş aralıklarında yüzde 0.2 görünüyor. Araştırmalar koronavirüse yakalanan erkeklerin kadınlara kıyasla ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 1.7 iken, erkeklerde yüzde 2.8'e çıkıyor.

Uzmanlar kalp ve damar sorunu olan hastaların koronavirüse yakalanma riskinin diğer kişilere göre yüksek olduğunu belirtiyor. Kardiyovasküler sistem bozukluğu olanları diabet hastaları, kronik solunum rahatsızlığı olanlar ve hipertansiyon hastaları takip ediyor. Koronavirüs şu ana dek Çin dışında İran, Japonya, Güney Kore, İtalya, Hong Kong Tayvan, Fransa ve Filipinler dahil 8 ülkede can aldı.

Hastalığın Çin dışında hangi yaş gruplarını ne ölçüde etkilediği ile ilgili şimdiye kadar bir araştırma ortaya konulmadı. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü uzmanları koronavirüsün tüm yaş gruplarını etkilediğini, hastalığa yakalananların ortalama yaşının 51 olduğunu tespit etmişti.