Koronavirüs futbola bulaştı! Kahlenberg..

Danimarka futbolunun önemli isimlerinden Thomas Kahlenberg, 2017 yılında futbolu Brøndby'de bırakmıştı. Daha önce Auxerre ve Wolfsburg'da forma giyen eski oyuncu, Amsterdam turundan sonra Danimarka'da Brøndby ile Lyngby maçını izlemeye geldi. Kahlenberg'de daha sonra koronavirüs tespit edildi

Temas eden herkes hastaneye çağrılıyor

Bir çok taraftarla yakınlık sağladıktan sonra yine Laudrup Lounge'da bir çok kişiyle bir araya geldi. Daha sonra eski oyuncuda koronavirüs tespit edildi. Thomas Kahlenberg ile temasa geçen herkesi hastaneye çağırıyor yetkililer test için.

Joel Kabongo ve 13 kişi karantinaya alındı

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamayan göre, Brøndby IF'nin organizasyonunda bulunan yönetimden dokuz kişi ve spor sektöründen dört kişiye olmak üzere toplam 13 kişi karantinaya alındı. Savunma oyuncusu Joel Kabongo, teknik kadrodan Martin Retov ve analist Jimmy Brinksby ile spor psikoloğu Christian Engell de gözlem altına alınanlar arasında yer alıyor.