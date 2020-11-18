Koronavirüs aşısında son dakika! Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtildi.
Koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının son aşama kilinik demene sonuçlarının verilerine göre yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.