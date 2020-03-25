Korona yumruğu!

Kota Müsabakaları’na ara verilmesinin ardından Türkiye’ye dönen Boks Milli Takım kafilesi, havalimanında doldurdukları form ile karantina uygulanmadan evlerine gönderilmişti. Ancak baş antrenör Seyfullah Dumlupınar ile 75 kg kategorisinde mücadele eden Serhat Güler, 4 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu.

Dumlupınar, Bayburt’ta, Güler’in ise İstanbul’da yaptırdıkları testleri pozitif çıktı. Güler’e yapılan ikinci testin ise negatif olduğu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Serhat Güler’e yapılan ilk tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkikler uygun görülmüştür. Tetkik sonuçlarına göre bugün (dün) itibarıyla sporcumuz Serhat Güler’de bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır” denildi.