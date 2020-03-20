Korona Virüsüne Karşı Bağışıklığımızı Destekleyen Beslenme Önerileri

Hastalıktan korunmak için insanlar ile aramıza en az 1 metre mesafe koymalı, ellerimizi yüzümüze yaklaştırmamalıyız. Öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı ile kendini gösteren korona virüsü 14 gün içerisinde kendini belli ediyor. Kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi yetersiz kişiler risk grubunda ancak herkes korona virüse yakalanabilir. Bağışıklık sistemi bu noktada önem kazanıyor.

Bağışıklık sistemi anne karnından itibaren başlayarak gelişen ve vücudu virüslere karşı koruyan bir vücut savunma mekanizmasıdır. Yeterli ve dengeli bir diyet ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Sosyal izolasyon sağlamak, başka kişilerle temas halinde olmamak, el hijyenini sağlamak her zaman önceliğimiz olmalı, beslenmemizi düzenlemek ise yapmamız gerekli en önemli ikinci tedbirdir. Beslenmede özellikle probiyotik takviyesi, selenyum ve çinko içeren gıdalar, C vitamini, omega-3 içeren besinler, kalsiyum ve proteinden yeterli gıdaların alınması çok önemlidir.

Sizlere vereceğimiz örnek menü ile bu besinler açısından zengin beslenebilirsiniz.

• Unutmayın güne bir bardak ılık su ile başlayın. Elinizi yüzünüzü yıkamak, diş fırçalamak gibi küçük işlere vakit ayırarak metabolizmanıza uyanması için zaman tanıyın.

• Kahvaltıda mutlaka 1 adet orta boy yumurta tercih edin. Yumurtayı pişirmek için yağsız bir pişirme yöntemi kullanın.

• Yağ hakkınızı sağlıklı yağ kaynağı olan çiğ kuru yemişlerden sağlayın. Bu yemişler ceviz, badem olabilir. 1 tatlı kaşığı tahin pekmez tüketin ve selenyum ile kalsiyum ihtiyacınızı destekleyin. Yine dilerseniz zeytin tüketebilirsiniz. Avokado da sağlıklı yağ grubundadır. Sürekli evde olacağımızdan hepsini aynı anda tüketmemek kilo koruma açısından önemlidir.

• Dereotu, maydanoz, roka veya tere, kırmızı biber, havuç ile kendinize söğüş tabağı hazırlayın ve limonlayıp kahvaltı tabağınıza ekleyin.

• Ekşi mayalı ekmek tercih edin, ekmek tüketmek istemiyorsanız bir orta boy meyve tüketin.

• Ara öğününüzde adaçayı yapın. İçerisine zencefil, zerdeçal, karabiber, limon ve nane ekleyin. Hem vücut ısınızı artırmış hem de bağışıklığınıza destek olmuş olursunuz.

• Öğle yemeklerinde hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarını aynı anda alın ve akşamları hafif atlatın. Etli kurubaklagil yemeği ile bulgur pilavı tercih edebilirsiniz. Kırmızı et, tavuk eti veya balık ile kinoa pilavı deneyebilirsiniz. Yanına yeşil salatanızı eklemeyi unutmayın.

• İkinci ara öğünü en çok atıştırma ihtiyacı hissettiğimiz saatlere denk gelir. Kefir ile bir orta boy meyvenizi tüketin. Dilerseniz yine bitki çayı içebilirsiniz.

• Akşam öğününü hafif atlatmak için sebze tercih edin. Az yağlı sebze yemeği, sebze ızgaralar, fırın sebzeler yanına yoğurt ile çok doğru bir tercih olacaktır. Öğünlerinizde yine ekmek tercih edebilirsiniz. Kemik suyuna yapılmış çorba da bu öğünde doğru porsiyonlarda size eşlik edebilir.

• Mümkünse gece öğünü yapmayın. İhtiyaç duyarsanız abur cubur yerine fırında kereviz cipsi gibi sebze cipsi tariflerine yönelin.

Tüm gün evde hareketsiz kalmaktan dolayı vücut biraz yavaşlayacaktır. Evde mutlaka egzersiz yapın, su içmeyi ihmal etmeyin.

Verdiğimiz örnek menüdeki gibi beslenme planı oluşturduğunuzda A vitamini, omega-3, probiyotik, prebiyotik, C vitamini, çinko, selenyum, kurkumin (zerdeçaldan), doğal olarak antiviral besinler, antioksidanlar almış olacaksınız. D vitamini, omega-3, probiyotik için gerekliyse takviye de kullanabilirsiniz. Evde beslenme programı uygularken porsiyonlara dikkat etmeliyiz. Her bireyin günlük ihtiyaçlarının farklı olduğunu hatırlatırız.

Kişisel hijyenimizin yanında dışarıdan satın aldığımız besinlerinde hijyenini sağlamalıyız. Paketli ürünleri yerleştireceğiniz raflara veya buzdolabına koyarken mutlaka önce yıkayın veya iyice silmelisiniz. Sebze ve meyveleri alırken elinizin temiz olduğuna emin olun, iyice yıkayın. Sirkeli suda bekletebilirsiniz ama organik olmayan besinlerde tarım ilacı emilimini artıracağından dikkatli olmalısınız. Mümkünse poşetsiz kendi bez torbalarınızla paketsiz ürünleri alın, poşet aldıysanız eve geldiğinizde o poşetlerden çıkarın ve tekrar kullanmayın. Besin bezlerinizi 60-90 derece aralığında yıkayın.

Kendinizi sıcak tutmayı ihmal etmeyin. Öğünlerinize kemik suyu çorbalar ekleyin. Tencere yemeğine ağırlık verin. Gün içinde 2-3 kupa kadar bitki çayı tüketin. Su içmeyi ihmal etmeyin. Evlerimizi sık sık havalandırmak, el hijyenimize dikkat etmek, bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek korona virüsünden korunmamıza yardımcı olacaktır.

Kaynak: www.formassist.net

kaynak linki: https://formassist.net/blogs/blog/viruslere-karsi-bagisikligimizi-destekleyen-beslenme-onerileri