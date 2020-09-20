Korona trafiği devam etti

Erdoğan, “Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu. Endişeleri gidermek amacıyla İstanbul’da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid- 19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık” dedi.

Yanıt gecikmedi...

Beşiktaş Kulübü’nden karşılaşmaya saatler kala gelen koronavirüs konusundaki test talebine, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt gecikmedi. Federasyon bu talebi, yapılan testlerin futbola dönüş protokolü çerçevesinde kurallara uygun yapıldığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in ikinci haftasında Antalyaspor’un dün akşam Beşiktaş’la oynadığı karşılaşma öncesinde konuk ekipte koronavirüs alarmı yaşanmıştı. Antalyaspor’un önceki gün İstanbul’a yapacağı uçak yolculuğu öncesinde rutin koronavirüs testlerinin sonucu gelmiş ve kafiledeki 52 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne çağrılan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, kafileye yeni test uygulamıştı. Yeni testler, gece saatlerinde sonuçlanmış; Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid- 19’a rastlandığının açıklanması üzerine önceki gece yarısında özel uçakla İstanbul’a hareket etmişti.