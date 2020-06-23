Korona sonrası yelkenler fora
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 3 ay denizden uzak kalan yelkenciler, tekrar denize açılmanın mutluluğunu yaşadıkları “yeni normal” olarak adlandırılan süreçte antrenmanlara başladı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 3 ay denizden uzak kalan yelkenciler, tekrar denize açılmanın mutluluğunu yaşadıkları “yeni normal” olarak adlandırılan süreçte antrenmanlara başladı. Türkiye’de yelken sporunun önemli merkezlerden Bodrum’da, optimist ve laser sınıfında lisanslı sporcular, antrenmanlara çıkarak form tutuyor. Maskelerini takıp yelken kıyafetleri ile kulüplerine gelen sporcular, ateşleri ölçülüp el dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte ederek girdikleri eğitim alanında, teknelerini hazırlayıp denize açılıyor.