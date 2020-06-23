Korona sonrası yelkenler fora

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 3 ay denizden uzak kalan yelkenciler, tekrar denize açılmanın mutluluğunu yaşadıkları “yeni normal” olarak adlandırılan süreçte antrenmanlara başladı.

23 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Korona sonrası yelkenler fora

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 3 ay denizden uzak kalan yelkenciler, tekrar denize açılmanın mutluluğunu yaşadıkları “yeni normal” olarak adlandırılan süreçte antrenmanlara başladı. Türkiye’de yelken sporunun önemli merkezlerden Bodrum’da, optimist ve laser sınıfında lisanslı sporcular, antrenmanlara çıkarak form tutuyor. Maskelerini takıp yelken kıyafetleri ile kulüplerine gelen sporcular, ateşleri ölçülüp el dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte ederek girdikleri eğitim alanında, teknelerini hazırlayıp denize açılıyor.

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