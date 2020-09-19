Korona krizi bitti, Antalyaspor geldi

Süper Lig’in 2. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde koronavirüs şoku yaşandı. Konuk ekip sabah yaptığı antrenmanın ardından İstanbul yolculuğu için hazırlanmaya başladı. Bu sırada da kötü haberi aldı. Özel bir laboratuvarda yaptırılan Kovid-19 testlerinin sonuçları geldi. Ancak durum felaketti, kafilede yer alacak 58 kişinin 52’sinin testleri pozitifti. Bu kararla şok yaşayan Güney ekibi saat 15.00’teki İstanbul uçuşunu iptal etti. Kafiledekilere acil olarak ikinci bir test yaptırıldı. Bir gün önce İstanul’a gönderilen görevliler de bulundukları yerde teste girdi.

23.00’te yola çıktılar

İkinci uygulamada da yine 52 kişi pozitif çıktı, ancak negatif olan 6 kişinin farklı isimler olması ve Antalya’da pozitif çıkan görevlilerin İstanbul’da negatif olması nedeniyle TFF protokolü gereği İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi test yaptırıldı. Sonunda gerçek ortaya çıktı, Kırmızı- Beyazlı ekipte sadece 1 oyuncu ile 1 görevlide Kovid-19 tespit edildiğini kulüp açıkladı. Daha sonra pozitif çıktığı belirtilen oyuncunun negatif olduğu bildirildi. Bu gelişme sonrası kulüpten resmi bir açıklama yapıldı ve planlandığı gibi Beşiktaş maçı için özel uçakla İstanbul’a hareket edileceği bildirildi. Saat 23.00’te de tesislerden hareket eden Antalyaspor gece yarısı İstanbul’a ulaştı.