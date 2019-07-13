Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - KORKUTELİ'nde Şehit Tuncay Arslan Anısı'na düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Yazırspor, İmecikspor'u 10-2 mağlup etti.

Şehit Tuncay Arslan Halı Saha Futbol Turnuvası'nda 2 grup halinde 9 takım mücadele ediyor. Turnuvanın ilk maçlarını şehit Tuncay Arslan'ın annesi Satı, babası Celal Arslan da izledi, sporculara başarılar diledi. Turnuva öncesinde Akyar Mahalle Muhtarı Osman Gedikoğlu, Tuncay Arslan'ın babası Celal Arslan'a forma hediye etti.

2 grup halinde 9 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gün karşılaşmalarında Yazır spor, İmecikspor'u 10-2, Akyarspor, Kematek Doğalgazsporu 5-2 yendi.

Turnuvanın A Grubunda; Sımandır, Bi Bak Bi Spor, Gençlik Spor, Çelik Emlak Yeşilyayla, Akif Torunspor

B Grubunda; İmecikspor, Akyarspor, Kematek Doğalgazspor ve Yazırspor mücadele ediyor.

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