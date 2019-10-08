Korkutelili sporculardan altın ve gümüş madalya

Korkutelili sporculardan altın ve gümüş madalya

08 Ekim 2019, Salı 16:41
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Korkutelili sporculardan altın ve gümüş madalya

 

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- BULGARİSTAN'da yapılan Balkan Güreş Şampiyonası'na katılan Korkutelili sporcular Sezgin Koşar altın, İsmail Küçüksolak gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'da yapılan Balkan Güreş Şampiyonası'na katılan Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Sezgin Koşar 44 kiloda altın madalya alırken, 88 kiloda İsmail Küçüksolak gümüş madalya kazandı.

Güreş Eğitim Merkezi antrenörü Ali Topal, "Sezgin Koşar ve İsmail Küçüksolak ülkemizi ve Korkuteli'mizi temsil ederek bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı dinletmiştir" dedi.

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