Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında Konaklı Belediyespor'u 5-0 yenerek puanını 13'e çıkardı.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Bekir Yücel, Halim Kolancı, Saffet Bekar hakem üçlüsü yönetti. Maça Korkuteli Belediyespor başladı. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Korkuteli Belediyespor Tayyar Karadağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 40'ıncı dakikada Murat Düdüllü ile durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Konaklı Belediyespor başladı. Korkuteli Belediyespor 67'nci dakikada Emre İnal ile durumu 3-0 yaptı. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 83'üncü dakikada Volkan Bucaklı, 90'ıncı dakikada Enver Ekinci ile skoru 5-0'a getirdi. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Korkuteli Belediyespor oynadığı 5 karşılaşma sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e çıkarırken, Konaklı Belediyespor puan alamadı.

Korkuteli taraftarı maçta takımı yalnız bırakmazken, karşılaşmayı Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, siyasi parti ilçe başkanları da takip etti.

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