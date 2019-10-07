Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında Payallarspor'u 3-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Ömer Faruk Turtay, Mustafa Güçer ve Alparslan Karataş hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ve taraftarlar izledi. Payallarspor'un başladığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da atakları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda Korkuteli Belediyespor ataklarını sıklaştırdı. Korkuteli Belediyespor karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Enver Ekici ile 1-0 öne geçti. Bu futbolcunun 75'inci dakikada kaydettiği golle Korkuteli farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Korkuteli Belediyespor 90'ıncı dakikada Hüsnü Yılmaz ile durumu 3-0 yaptı ve karşılaşma da bu skorla sona erdi. Korkuteli Belediyespor'dan Enver Ekici bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Korkuteli Belediyespor oynadığı 3 karşılaşma sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanının 7'ye çıkarırken, Payallarspor, 4 puanda kaldı.

Korkuteli Belediyespor taraftarı da maçta takımı yalnız bırakmadı.

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