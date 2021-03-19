Korkuteli Voleybol, Play-Off finallerinde

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol 2.Lig Play-Off final maçlarına hazır olan Korkuteli Belediyespor voleybol takımı, cuma günü saat 18.30'da Ankara Selim Sırrı Spor Salonu'nda TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek.
1'inci Lig'de yer almaya hak kazanacak takımların belirleneceği 2. Lig Play-Off finalleri başlıyor. Play-Off final maçları 12-13-14 Mart tarihlerinde Ankara'da Ankara Beşpete ve Selim Sırrı Spor Salonu'nda oynanacak.
Hazırlıklarını tamamlayan Korkuteli Belediyespor voleybol takımı, ilk maçta 12 Mart Cuma günü saat 18.30'da TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak.
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