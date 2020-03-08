Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Ligi'nde zirve mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor, deplasmanda Türkler Belediyespor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Konaklı İlçe Stadyumu'nda oynanan Türkler Belediyespor- Korkuteli Belediyespor karşılaşmasını Berkan Güler, Soner Kuşlar, Ömer Budak hakem üçlüsü yönetti. Maça Korkuteli Belediyespor başladı. Korkuteli Belediyespor, 5'inci dakikada Mehmet Doyuran'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Atak futboluna devam eden Korkuteli Belediyespor, 43'üncü dakikada Tayyar Karadağ'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Korkuteli Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Korkuteli Belediyespor, ikinci yarıda da atak oyununa devam etti. Korkuteli Belediyespor 55'inci dakikada Mustafa Soytaş'ın attığı golle durumu 3-0, 62'nci dakikada Okan Çakır'ın attığı golle 4-0, 85 ve 89'uncu dakikalarda Enver Ekinci'nin attığı gollerle de durumu 6-0 yaptı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor puanını 53'e çıkartarak liderliğini sürdürürken, Türkler Belediyespor 19 puanda kaldı.

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