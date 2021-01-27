Korkuteli, Nevşehir ile karşılaşacak

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu haftayı ligde bay geçen Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri Develi Belediyespor, kendi sahasında Kuzeyboru Aksaray MTAL'i 3-0, Ürgüpspor da kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u 3-1'lik setlerle yendi. Zirvenin değir takipçisi Kılıç Silifke İdman Yurdu, Pama Koleji'ni 3-0'la geçti.

Rakiplerin hafta sonu galibiyetleri sonucu Develi Belediyespor 11 maç sonunda 27 puan ile zirvede yer alırken, 10 maç yapan Ürgüpspor 25 puan ile ikinci, 11 maç sonunda Kılıç Silifke İdman Yurdu 24 puan ile üçüncü sıraya yükseldi. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ise 10 maç sonunda 21 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Korkuteli Belediyespor takımı pazar günü deplasmanda saat 16.00'da Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI