Adem DURMAZ/FİNİKE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de ikinci yarının ilk maçında Korkuteli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Finike Belediyespor'u 4-1 yendi. Korkuteli Belediyespor bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.

Finike Stadı'nda oynanan maçı Hidayet Zeybek, Kerem İlitangil, Sezer Özer hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesinde ayağı kırılan Finike Belediyespor'un kaptanı Sercan Çeliker için Korkuteli Belediyesporlu sporcular, karşılaşmaya 'Geçmiş olsun Sercan Çeliker' yazılı pankartla çıktı.

Maç, Korkuteli Belediyespor'un vuruşu ile başladı. Maçın 18'inci dakikasında Mete Can Takı'nın serbest vuruştan attığı güzel golle Korkuteli Belediyespor 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 24'üncü dakikada Mete Can Takı kendisinin ve takımının ikinci gölü attı: 0-2. 38'inci dakikada Finike Belediyespor'dan Recep Çabuk farkı 1'e indirdi: 1-2. 42'nci dakikada Korkuteli Belediyespor'da Enver Ekici, ilk yarının skorunu belirledi: 1-3.

İkinci yarıda da atak futbola devam Korkuteli Belediyespor'da 76'ncı dakikada Enver Ekici kendisinin ikinci, takımının 4'üncü golünü attı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmayınca Korkuteli Belediyespor sahadan 4-1 galip ayrıldı. Finike Belediyespor'da Ramazan Çabuk 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Korkuteli Belediyespor puanını 32'ye çıkartırken, Finike Belediyespor 20 puanda kaldı.

Karşılaşmayı Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve kulüp başkanları birlikte izledi. Karşılaşma sonrası Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, her iki taraftar tribününe giderek teşekkür etti.

Karşılaşmada Korkutelili taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı.

FOTOĞRAFLI