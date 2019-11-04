Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 7'nci haftasında oynanan liderlik maçında Korkuteli Belediyespor, lider Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'u 2-0 yenerek 17 puanla tekrar lider oldu.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Kemal Ögen, Furaz Bülgen, Muammer Emre hakem üçlüsü yönetti. Maç Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'un vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Korkuteli Belediyespor, Tayyar Karadağ'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Korkuteli Belediyespor ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ilk yarıda başka pozisyon bulmadı.

İkinci yarı Korkuteli Belediyespor'un vuruşuyla başladı. İkinci yarıda Korkuteli Belediyespor ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor girdiği net pozisyonları değerlendiremedi. Korkuteli Belediyespor karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında Mete Can Takı'nın attığı golle durumu 2-0 yaptı ve karşılaşma Korkuteli'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor puanını 17'ye çıkartarak liderliğe yükselirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor 15 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

Karşılaşmayı Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, siyasi parti ilçe temsilcileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor kulübü yöneticileri ve yoğun bir taraftar izledi.

Karşılaşma sonunda sporcular sevinçlerini taraftarla ve Belediye Başkanı Ömer İşlek ile kutladı.

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