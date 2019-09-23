Korkuteli 3 puanı tek golle aldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Finike Belediyespor'u 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan ligin ilk maçını, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar izledi.

Mazlum Bedir, Kadir Akıllı ve Mehmet Küçükkeçeci hakem üçlüsünün yönettiği maça Finike Belediyespor başladı. Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Korkuteli Belediyespor Mete Can Takı'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı Korkuteli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında takımlar karşılıklı atakları gole çeviremeyince maçı Korkuteli Belediyespor 1-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.

Maçta takımlarını yalnız bırakmayan taraftar grubu, 90 dakika boyunca destekledi.

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