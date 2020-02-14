Korkmaz’dan Bajic'e: Göster kendini...
İttifak Holding Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımın golcüsü Riad Bajic ile görüştü. Korkmaz'ın golcü oyuncu Bajic'e, "Konyaspor ligde daha iyi yerlere gelecekse, senin katkın önemli. Göster kendini” dediği öğrenildi.
Aykut Kocaman’ın ardından Konyaspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz, hızlı başladı. İlk olarak takımın yıldız ama formsuz forveti Riad Bajic ile görüşen Korkmaz’ın, “Sen daha önce bu takımda 20 gol attın. Kaliteni biliyorum. Konyaspor ligde daha iyi yerlere gelecekse, senin katkın önemli. Göster kendini” dediği öğrenildi.
Thruam’ın hafif sakatlığında Bajic’e güvenen Korkmaz, Boşnak forveti Göztepe maçında ilk 11’e koyacak.