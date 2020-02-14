Aykut Kocaman’ın ardından Konyaspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz, hızlı başladı. İlk olarak takımın yıldız ama formsuz forveti Riad Bajic ile görüşen Korkmaz’ın, “Sen daha önce bu takımda 20 gol attın. Kaliteni biliyorum. Konyaspor ligde daha iyi yerlere gelecekse, senin katkın önemli. Göster kendini” dediği öğrenildi.

Thruam’ın hafif sakatlığında Bajic’e güvenen Korkmaz, Boşnak forveti Göztepe maçında ilk 11’e koyacak.