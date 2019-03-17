Körfezspor - Şile Yıldızspor: 0-2

TFF 3. Lig 1.Grup mücadelesinde Körfezspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-0 yenildi.

17 Mart 2019, Pazar 17:25
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Körfezspor - Şile Yıldızspor: 0-2

TFF 3. Lig 1.Grup mücadelesinde Körfezspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-0 yenildi.

STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Akın Karabacak (xx), Giray Kara (xx)

KÖRFEZSPOR: Muhammed (x) - Faruk (x) - Umut Kerem (x)(Dk.62 Mirzacan x), Emir (x), Sergen (x), Emirhan Can (x), Yahya Kemal (x)(Dk.39 Emirhan Arıcı x), Osman Kerem (x), Enes (x)(Dk.75 Berat), Yasin (x), Yusuf Can (x)

ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (xx) - Zafer (xx), Tahsin (xx), Bertuğ (xx), Furkan (xx)(Dk.67 Anıl xx), Tolunay (xxx)(Dk.84 Hasan Güvendik), Aykut (xx)(Dk.87 Hasan Ayçiçek), Burak (xxx), Yetkin (xx), Zekeriya (xx), İbrahim Anıl (xx)

GOL: Dk.41 Tolunay, Dk.56 Burak (Şile Yıldızspor)

SARI KART: Aykut (Şile Yıldızspor)

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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