Koray Kılınç'la 22 dakika...
Trabzonspor altyapısından yetişen Koray Kılınç, Ankaragücü mücadelesine kulübede başladı. 20 yaşındaki futbolcu, 68'de gol umudu olarak Guilherme'nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı- Lacivertli savunmacılar arasında kaybolan genç yıldız, Fırtına'nın oyununa beklenen katkıyı yapamadı.
Trabzonspor altyapısından yetişen Koray Kılınç, Ankaragücü mücadelesine kulübede başladı. 20 yaşındaki futbolcu, 68'de gol umudu olarak Guilherme'nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı- Lacivertli savunmacılar arasında kaybolan genç yıldız, Fırtına'nın oyununa beklenen katkıyı yapamadı. Genç forvet ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Sivas ve Göztepe maçlarında da sonradan oyuna girmiş ancak skor katkısı yapmayı başaramamıştı.