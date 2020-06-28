Trabzonspor altyapısından yetişen Koray Kılınç, Ankaragücü mücadelesine kulübede başladı. 20 yaşındaki futbolcu, 68'de gol umudu olarak Guilherme'nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı- Lacivertli savunmacılar arasında kaybolan genç yıldız, Fırtına'nın oyununa beklenen katkıyı yapamadı. Genç forvet ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Sivas ve Göztepe maçlarında da sonradan oyuna girmiş ancak skor katkısı yapmayı başaramamıştı.