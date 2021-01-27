Koray Avcı bir dönem Beşiktaş 'ta futbol oynamış eski bir futbolcudur. Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'nin pek çok futbol takımında forma şansı bulan Koray Avcı orta saha mevkinde oynamıştır. Koray Avcı tekniği ile bilinen bir futbolcudur. Bundan dolayı hızlı asist yapma özelliği de bulunmaktadır. Koray Avcı futbol kariyeri boyunca 400'e yakın maça çıkmıştır. Ayrıca milli takım kariyeri de bulunmaktadır. Koray Avcı 1.82 metre boyundadır. Oynadığı takımlarda orta sahanın bel kemiği haline gelen Koray Avcı birçok kritik maçlarda ön plana çıkmış bir eski futbolcudur. Futbola doğduğu şehirde başlamıştır. Hızlı oyunu ile akıllarda kalmış bir oyuncudur. 1997 yılında profesyonel kariyerine başlamıştır.

Koray Avcı nereli?

Koray Avcı Kocaeli'de doğmuştur. Aslen İzmitli'dir.

Koray Avcı kaç yaşında?

Koray Avcı 1979 doğumludur. 41 yaşındadır.

Koray Avcı hangi takımlarda oynadı?

Koray Avcı doğduğu şehir olan Kocaeli'de altyapıya girerek futbol hayatına başlamıştır. Koray Avcı'nın profesyonel kariyer bilgileri ve oynadığı takımlar şu şekildedir;

- PTT (1997 - 1998)

- Batman Petrolspor (1998 - 1999)

- Çaykur Rizespor (1999 - 2005)

- Beşiktaş (2005 - 2008)

- Vestel Manisaspor (2008)

- Gençlerbirliği (2008 - 2009)

- Kasımpaşa (2009 - 2010)

- Çaykur Rizespor I2010 - 2011)

- Şanlıurfaspor (2011 - 2012)

2021'de Hangi Takımda Oynuyor ve Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı itibari ile Koray Avcı herhangi bir takımda oynamamaktadır. 2012 yılında futbola veda eden eski futbolcu dolayısıyla herhangi bir takımda maaşı bulunmamaktadır.

Koray Avcı'nın yaşam öyküsü

Koray Avcı Kocaeli şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol'a küçük yaşlardan beridir ilgi duyan Koray Avcı Kocaelispor altyapı seçmelerine katılmıştır. Kocaelispor altyapısında 2 yıl top oynadıktan sonra 2. lig ekiplerinden PTT futbol kulübünden gelen teklifi kabul etmiştir. PTT takımı ile 1997 ve 1998 seneleri aralarında top oynayan Koray Avcı bu takımda 2 gol atmıştır. 1999 yılında ise bonservissiz bir şekilde Batman Petrolspor'a transfer olmuştur. Koray Avcı Batman Petrolspor'da 13 maça çıkmıştır. 1 gol atmıştır.

Koray Avcı futbol kariyerine daha sonra Çaykur Rizespor ile devam etmiştir. Çaykur Rizespor'da göstermiş olduğu başarılı orta saha oyunu ile birlikte büyük kulüplerden Beşiktaş'ın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Koray Avcı Çaykur Rizespor'da toplam 146 maça çıkmıştır. Sayısız asist yapan Koray Avcı istikrarlı bir oyun sergilemiştir. Rizespor'da 6 yıl top oynadıktan sonra Beşiktaş'a 2005 yılında transfer olmuştur. Koray Avcı Beşiktaş ile 3 sene oynamış ve Beşiktaş'ta forma giyen 100 maçı geçen Türk oyunculardan biri haline gelmiştir. Koray Avcı Beşiktaş'ta 102 maça çıkmıştır. 2 gol atmıştır.

Koray Avcı daha sonra Vestel Manisaspor ile 2008 yılında anlaşmıştır. Vestel Manisaspor macerası kısa sürmüş ve ardından hemen Gençlerbirliğine transfer olmuştur. Koray Avcı 2008 - 2009 yılları arasında Gençlerbirliği forması ile 24 maça çıkmıştır. Kariyeri boyunca gittiği takımlarda başarılı performans göstermiş ve istikrarlı bir futbolcu olmuştur. Son olarak ise Şanlıurfaspor forması giyen Koray Avcı bu takımda jübile yaparak futbola veda etmiştir. Futbol kariyeri boyunca 389 maça çıkmış ve 21 gol atmayı başarmıştır.

Koray Avcı'nın Milli Takım hayatı

Milli Takım'a ilk olarak 1999 yılında katılmıştır. Koray Avcı Türkiye U19 takımından aldığı davet ile birlikte 1 maça çıkmış ve daha sonra U21 takımı ile maçlara çıkmıştır. İlk kez ise 2004 yılında milli olmuştur. Koray Avcı a milli takımda toplam 6 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır.