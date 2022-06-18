Portekiz'in Madeira Adası’nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin 4. madalyası Koral Berkin Kutlu'dan geldi. Tokyo 2022 Paralimpik Oyunları'nda kürsüyü kılpayı kaçıran 17 yaşındaki milli sporcu bu kez dünya arenasında madalyayı boynuna taktı. Erkekler 200m serbest S5 finalinde yarışan sporcumuz Koral Berkin Kutlu 2:41.56'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Dünya Şampiyonası'nda daha önce Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk de 2 gümüş madalya elde etmişti. Türkiye böylece 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalaya ulaştı. Şampiyonada dün ayrıca havuza giren Meryem Nur Tunuğ 200m serbest S5 finalinde (3:59.26) Dünya 8.'si ve 50m sırtüstü S2 finalinde yarışan S1 klas Elif İldem Dünya 5.'si oldu.