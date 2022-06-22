Köprülere dev Fenerbahçe Beko bayrakları asıldı

Fenerbahçe 'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Erkek Basketbolda başarılarına bir yenisini ekleyen Türk sporunun lokomotifi ve Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Kulübümüz, İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine dev Fenerbahçe Beko bayrakları astı.

Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan izinle, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğümüz tarafından asıldı.

Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu.

Bugün 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılan bayraklarımız, 23 Haziran Perşembe günü (Yarın) Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de asılacak."