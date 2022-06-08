Köprü hareketlerinin faydaları nelerdir?

Bu bölgelerde bulunan kas grubunu gün içerisinde aktif olarak istediğimiz şekilde kullanamayız bu hareket ile bel bölgesindeki adele grubunu çalıştırmış olacağız. Hareket sayesinde omurga hareketliliğini arttırıp bel ağrılarını azaltmada oldukça etkili bir egzersizdir. Egzersizin yapılışını videolu bir şekilde görmek isterseniz instagramda @necdetdoner hesabımda yer almaktadır.

Köprü kurma egzersizi ile ilgili yapılan bir çalışmada düzenli olarak köprü kurma hareketini yaptığınızda stresinizi azaltma etkisi olduğu görülmüş. Egzersiz programınızın içerisine köprü kurma hareketini de kombine ederek alacağımız etkiyi arttırabiliriz. Biliyoruz ki egzersiz vücudumuzun en iyi ilacıdır. İnsanlar yaratılış olarak hareketli canlılardır. Hareketsiz bir yaşam sağlığınıza son derece zarar verecektir. Egzersizin vücuttaki sistemler üzerine oldukça faydalı etkileri olduğunu biliyoruz. Fizyoterapist Necdet Döner köprü kurma egzersizi nasıl yapılır bundan bahsediyor.

Köprü Hareketi Nasıl Yapılır?

Düz köprü kurma egzersizi ev ortamında rahatça yapabileceğiniz egzersizlerden biridir.

Sırt üstü zeminde hatta matınız varsa mat üzerine uzanın. Dizlerinizi kendinize doğru çekin ve ayak tabanları tam olarak yerle temas etsin.

Kollarınızı yanlara doğru yerle temas edecek şekilde konumlandırın. Ardından yavaşça belinizi yukarıya doğru kaldırın burada birkaç saniye bekleyin ve yavaşça indirin.

Gün içerisinde 2-3 kez on tekrarlı olacak şekilde yapabilirsiniz. Her hareket yapılmasında 3 set on tekrarlı olacak şekilde yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ağırlıklı olarak da çalışabilirsiniz.

Köprü kurma egzersizi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

Köprü hareketini yaparken hareketin son noktasında sırt bölgesinin yerle teması kesilmemesine dikkat edelim. Aynı şekilde ayak tabanların da yerden kalkmaması gerekir. Hareket esnasında nefes alıp vermeyi kontrollü bir şekilde, uzanır pozisyondayken nefes alınır belinizi yukarıya doğru kaldırırken yavaşça nefes verilir.

Köprü Hareketinin Faydaları Nelerdir?