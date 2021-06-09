Kopenhag, Zanka'yı kadrosuna katmak istiyor
Danimarka Ligi ekibi Kopenhag'da kiralık olarak forma giyen Zanka'nın geleceği şekillenmeye başladı. Fenerbahçe'de beklentilerin aşağısında kalan tecrübeli savunmacı için Kopenhag fikrini değiştirdi ve bonservis görüşmeleri için Sarı Lacivertli ekiple masaya oturacağı öğrenildi.
Danimarka Ligi ekibi Kopenhag, Zanka konusunda karar değiştirdi. Mavi-Beyazlılar geçen sezonun ortalarındaki düşük form grafiği nedeniyle Zanka ile yola devam etmekten vazgeçmişti. Ancak Zanka'nın ligin son haftalarında gösterdiği performans Kopenhag teknik heyetinin fikrini değiştirdi.
31 yaşındaki stoperi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen Danimarka temsilcisi, Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Geçen sezonu Kopenhag'ta kiralık geçiren Zanka, Danimarka Ligi’nde 17 maçta 1 gollük performans sergilemişti.
NTV Spor