Trabzonspor ’un Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, play-off’u geçmesi durumunda gruplara adını yazdıracak.

Trabzonspor ve Kopenhag’ın play-off turunda oynayacakları maçların tarihleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ise 6-7 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Jess Thorup ne dedi?

Kopenhag'ın Twitter hesabında, teknik direktörü Jess Thorup'un Trabzonspor eşleşmesiyle ilgili sözlerine yer verildi.

En zor kurayı çektiklerini vurgulayan Thorup, ''Kâğıt üzerinde en zor kurayı çektik ama dünyanın en büyük kulüp turnuvasında olduğumuzu unutmamalıyız. Yani rakip kim olursa olsun her zaman keskin rekabet olacak." ifadelerini kullandı.







