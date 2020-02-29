Avrupa Ligi’nde son 32 Turu’nda 3-1’in rövanşında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u sahasında uzatmada 4-1 yenerek hem adını son 16 takım arasına yazdıran hem de Avusturya ile girdiğimiz ülke puanı savaşında farkın korunmasını sağlayan Başakşehir’in rakibi belli oldu.

Temsilcimiz, dünkü kura çekiminde Danimarka temsilcisi Kopenhag’la eşleşti. İlk maçı 12 Mart’ta sahamızda, rövanşı da 19 Mart’ta rakip sahada oynayacağımız eşleşmede Kopenhag, geçen sezon ülkesinde şampiyon oldu. Teknik direktörlüğünü 2013’ten beri Norveçli Stale Solbakken’in yaptığı ekip, Devler Ligi’nde 3. ön elemede Kızılyıldız’a elendi ve Avrupa Ligi Play- Off’unda Riga’yı eleyerek gruplara kaldı. Dinamo Kiev ve Lugano’nun saf dışı kaldığı B Grubu’nda Malmö’nün arkasından ikinci sırada bir üst tura çıktılar.

İki sakatı var...

Son 32 Turu’nda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Celtic’i rövanşta İskoçya’da 3-1 yenen Mavi- Beyazlılar’ın kadrosunda daha önce Trabzonspor’da oynayan Dame N’Doye’un da yer aldığı ekibin diğer önemli yıldızları, 32 maçta 5 gol ve 10 asisti bulunan kanat oyuncusu Victor Fischer (Sakatlığı var ama ilk maça yetişecek) ve orta sahada Mudrazija. Kopenhag’da sakatlıkları süren forvet Jonas Wind ile sol bek Boilesen, temsilcimize karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir’den 1.800 puan

5 takımla başladığımız Avrupa Kupaları’nda tek temsilcimiz olan Başakşehir, UEFA Ülke Sıralaması’nda Türkiye’yi 11. sırada tutmak için şu ana kadar elinden gelenin fazlasını yaptı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatya’nın da yer aldığı Avrupa Kupaları’nda toplamda ülkemiz bu sezon 4.600 puan aldı. Bu puanların 1.800’ünü Okan Buruk’un öğrencileri tek başına ülke futboluna kazandırmayı başardı. Bu sezon UEFA Ülke Sıralaması’nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020- 21 Süper Lig şampiyonumuz 2021-22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. 11. sırayı kaybetmek ise bu yolda tüm şansımızı kaybetmemiz anlamına geliyor.

UEFA puan sıralaması

1.İspanya 98.997

2.İngiltere 87.748

3.Almanya 70.984

4.İtalya 67.939

5.Fransa 56.415

6.Portekiz 49.449

7.Rusya 45.549

8.Belçika 37.900

9.Hollanda 35.750

10.Ukrayna 34.100

11.TÜRKİYE 33.200

12.Avusturya 32.925