Konya’ya yapılacak veledrom için imzalar atıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya’ya yapılacak veledrom için Velotrak Firması ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve Sayın Bakanımızın takipleri neticesinde; Konya’da uluslararası şartlara uyumlu olarak yapılacak veledrom inşaatı ile ilgili Velotrak Firması (Uluslararası firma) ile karşılıklı imzalar atılarak anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Veledromun bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi: "Kapalı veledromun yapılması ülkemizdeki bisiklet sporunu geliştirecek ve gelecekteki olimpiyatlarda madalya kazanacak sporcular yetiştirecektir. Buradaki amacımız, ülkemizdeki bisiklet sporunun gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamaktır. Bisiklet sporundaki en büyük eksiklik veledromun ülkemizde olamamasıdır. Bu eksikliği gidermek maksadı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’nın yoğun ve üstün gayretleriyle bu eserin ülkemizde ilk defa yapılması spor camiası açısından çok büyük önem arz etmektedir. Ağustos ayı sonunda bitecek olan veledromun genelde Türk sporuna, özelde bisiklet sporuna hayırlı olmasını temenni ederiz."

AA