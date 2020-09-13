Yeni sezon başlamadan Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörünü buldu. İlk haftayı bay geçtiği için maç yapamayacak Konyaspor takımı, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildi resmen duyuruldu

Konyaspor sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

İttifak Holding Konyaspor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun.