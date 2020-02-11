SON DAKİKA HABERİ İttifak Holding Konyaspor teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü belirledi. Konyaspor, son olarak Antalyaspor'da görev yapan ve 11.hafta sonunda görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Bülent Korkmaz ile anlaştı.

Anlaşma 1,5 yıllık

Bülent Korkmaz, Süper Lig'de daha önce Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Başakşehir, Galatasaray, Gençlerbirliği, Bursaspor, K. Erciyesspor'da görev almıştı. Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı.

Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.







