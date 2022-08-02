UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor , 3. ön eleme turu ilk maçında Vaduz ile perşembe akşamı deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun flaş takımlarından birisi olan yeşil beyazlıların tur atalaması durumunda play off turunda karşılaşacağı rakipleri de bugün gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu.

Buna göre Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin tur atlaması durumunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyetle ilk maç 18 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.