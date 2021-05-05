Konyaspor’un sakatlık kabusu!

Konyaspor’da bu sezon neredeyse sakatlık yaşamayan oyuncu kalmadı. Şu anda sakatlıkları nedeniyle Eduok, Alper ve Anicic’den yoksun kalan İç Anadolu ekibinde Miya, Eduok, Musa, Jevtovic Eray, Uğur, Anicic ve Sehic’in sakatlıkları aynı yerden nüksettiği için uzun süreler takımdan uzak kaldılar. Belirtilen dönüş tarihlerini aşan sakatlık süreleri Konyaspor’u zor durumda bıraktı.

Sakatlık süreleri:

Musa 56 gün

Barış 27 gün

Diomande -

Jevtovic 12

Uğur 27

Sehic 58

Eray 26

Adil 37

A.Çalık 58

Alper 182+18

Guilherme 10

Anicic 212

Miya 37

Shengelia 25

Eduok 38

Kravets 34

Daci 26

Cikalleshi 39

Milosevic 20

Sekidika 5