Konyaspor’un sakatlık kabusu!

Konyaspor’da bu sezon neredeyse sakatlık yaşamayan oyuncu kalmadı. Şu anda sakatlıkları nedeniyle Eduok, Alper ve Anicic’den yoksun kalan İç Anadolu ekibinde Miya, Eduok, Musa, Jevtovic Eray, Uğur, Anicic ve Sehic’in sakatlıkları aynı yerden nüksettiği için uzun süreler takımdan uzak kaldılar. Belirtilen dönüş tarihlerini aşan sakatlık süreleri Konyaspor’u zor durumda bıraktı.
Sakatlık süreleri:
Musa 56 gün
Barış 27 gün
Diomande -
Jevtovic 12
Uğur 27
Sehic 58
Eray 26
Adil 37
A.Çalık 58
Alper 182+18
Guilherme 10
Anicic 212
Miya 37
Shengelia 25
Eduok 38
Kravets 34
Daci 26
Cikalleshi 39
Milosevic 20
Sekidika 5